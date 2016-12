Berlusconi: „Îmi alergam secretara prin birou pentru a face sex cu ea”

Ştire online publicată Marţi, 26 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul italian, judecat pentru sex cu o minoră, a fost surprins din nou glumind. De data aceasta, a povestit o scenă cu secretara. Miliardarul a fost rugat să numească cel mai bun manager care s-a aflat la conducerea clubului AC Milan, unde el este preedinte. „Uite, am îmbătrânit. În această dimineaă îmi fugăream secretara prin birou pentru a face sex cu ea pe masă, când ea mi-a zis: «Domnule prim ministru, abia acum două ore am făcut sex». După cum vedei, nu stau foarte bine cu memoria”, a spus premierul italian, după care a continuat: „Dacă dai asta pe post suntei nite nenorociți”. Declarația a fost făcută la începutul lunii, dar jurnaliștii care i-au luat atunci interviu nu au vrut să o facă publică. Premierul italian Silvio Berlusconi este judecat pentru că i-ar fi dat bani i bijuterii dansatoarei din buric Karima El Mahroug pentru a face sex cu el, atunci când ea avea doar 17 ani. Berlusconi mai este acuzat că s-ar fi folosit de funcția sa pentru a o elibera pe marocancă din custodia poliiei atunci când a fost arestată sub suspiciunea că ar fi furat 3.000 de euro. Procesul a debutat la începutul acestei luni i a fost amânat pentru finalul lunii mai.