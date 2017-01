Ben Affleck face doar fetiţe

Ben Affleck face doar fetițe

Ştire online publicată Joi, 08 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Actrița americană Jennifer Garner a născut, marți, la Los Angeles, o fetiță, acesta fiind al doilea copil al său și al soțului ei, actorul Ben Affleck, potrivit informațiilor difuzate de revista People. Fetița, al cărei nume nu a fost deocamdată dezvăluit, se simte foarte bine, potrivit purtătorului de cuvânt al actriței, citat de revista People. Garner și soțul ei, actorul Ben Affleck, ambii în vârstă de 36 de ani, mai au o fiică, Violet, în vârstă de 3 ani. Affleck și Garner s-au căsătorit în iunie 2005, după ce s-au întâlnit în 2003, pe platourile de filmare de la „Daredevil”. Cel mai recent rol interpretat de Jennifer Garner este cel al mamei adoptive din comedia „Juno”, lansată în 2007. Luna viitoare, Ben Affleck va reveni pe marile ecrane, după o pauză de doi ani, odată cu lansarea comediei romantice „He’s Just Not That Into You”.