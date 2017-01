Beleaua împărţirii câştigului la 6 din 49

Beleaua împărțirii câștigului la 6 din 49

Ştire online publicată Miercuri, 10 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Generalul (r) Andrei Kemenici, fostul comandant al unității militare din Târgoviște unde au fost executați soții Ceaușescu, aflat printre câștigătorii premiului de 1,7 milioane euro la Loto, a declarat, ieri, că va împărți banii cu familia, în funcție de priorități. Kemenici susține că, deși în acte apar 15 persoane, de fapt sunt în spate 30 de familii. „Pe acte suntem 15, dar de fapt sunt aproape 30 de familii fericite. S-au jucat maxim 20 de lei de persoană”, a precizat Kemenici. Acesta a adăugat că, de când a aflat că a câștigat, se gândește în permanență ce va face cu banii. Prin urmare, va apela la o reuniune familială pentru a stabili prioritățile. Este însă convins că va rămâne în același apartament de două camere. „De două zile mă gândesc și caut prioritățile. Sunt 30.000 de euro de persoană. Dacă mă gândesc bine voi rămâne tot în apartamentul de două camere. Trebuie să facem un consiliu de familie și să vedem ce e mai important”, a precizat generalul în rezervă. El a mai menționat că va împărți banii cu cele două fiice, de la care are doi nepoți și un strănepot, dar nu în mod egal, ci în funcție de necesități. Kemenici spune că a crezut mereu că va câștiga. „Cred în destin și am jucat tot timpul cu convingerea de a câștiga. Dacă aș fi câștigat cu 20-30 de ani în urmă era altceva, dar acum am 74 de ani. Aș mânia pe bunul Dumnezeu dacă aș spune că nu mă bucur. Am fost mereu cu încredere în șansă”, a mai spus Andrei Kemenici. Ultima dată, premiul la categoria I a fost câștigat în 17 ianuarie și a fost în valoare de 3.723.2999,12 lei (904.000 euro).