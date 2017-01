„Becali s-a hotărât să vândă şi să plece din Ghencea“

Din cauza editorialelor lui Mihai Găinușă

„Becali s-a hotărât să vândă și să plece din Ghencea“

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Fix acum o săptămână, Cârcotașul de la Prima TV a împlinit 40 de ani. Evenimentul a fost marcat printr-o megapetrecere, la care au participat peste 100 de invitați. „A fost cea mai mare petrecere pe care am făcut-o vreodată. Am avut peste 100 de invitați, cred că mai mulți decât la nuntă. Am primit foarte multe cărți și sticle de vin, volume de toate felurile, de citit, de răsfoit și de golit, tricouri haioase, printre care unul cu 1970, ediție limitată, și caricaturi... De la ProSport am primit o pagină în care scrie «În urma repetatelor editoriale ale lui Mihai Găinușă, Becali s-a hotărât să vândă și să plece din Ghencea»”, povestește Mișu. De la Șerban Huidu, Găinușă a primit un aparat foto profesionist. Soția l-a cadorisit pe Mihai cu un telefon, „nu un apel telefonic, să vin acasă, ci un mobil. Cred că are și GPS, ca să mă găsească mai repede”, se amuză vedeta Prima TV. Însă cel mai frumos dar l-a primit de la fiica sa, Eva, care i-a oferit o felicitare cu poza ei, în care a scris „La mulți ani, tata!”, și un desen cu două inimioare. În luna ianuarie a anului viitor, va veni pe lume și… Găinușă Jr. - În vară îți propuneai să-ți petreci concediul în Grecia. Cum a fost? - Am ajuns în același loc în care merg de vreo cinci ani: în insula Lesvos. Nu vă înghesuiți, renumele nu-i adevărat, grecii sunt și mai conservatori decât noi. Merg acolo deoarece am rude, un cumnat căpitan de vapor, plus că îmi plac mult culorile Greciei - albastrul mării și albul de la sosul tzatziki (râde). De asemenea, lipsesc conaționalii noștri, de toate culorile, deci e liniște. - Cum arată un top trei al destinațiilor preferate? - 1. Franța. Iubesc țara asta, chiar dacă ea nu ne mai iubește pe noi. Când am ajuns prima dată la Paris am avut senzația că am mai trecut pe-acolo, cineva mi-a spus că am trăit în Franța în altă viață. Înseamnă că acum nu trăiesc viața cea mai bună? 2. Grecia. Marea Egee, măslinii, smochi-nele, tavernele cu fructe de mare, ouzo-ul, buzuki, bisericile ortodoxe și café-frape-ul, iată câteva motive. 3. Suedia. Am fost doar de două ori la Stockholm, dar e interesantă multiculturalitatea acceptată, fără aglomerare, fără poluare, fără alba-neagra, așa cum am văzut, de exemplu, pe faleză la Geneva. - Ce nu ai făcut încă, dar ți-ar plăcea să faci? - Să vizitez un pic din jungla Amazonului. Știu și orașul în care trebuie să ajung. Să văd Alaska, să urc pe Machu Pichu, să ajung la Hiroshima, să pun piciorul în Galapagos, să văd statuile din Insula Paștelui, să zbor deasupra Marelui Canion, oho, câte mai am! - Trebuie să existe și măcar o amintire hazlie de prin vacanțe. - Am fost odată, în tinerețe, într-o bursă în Franța, cazat la o familie dintr-un sat în care se desfășura un festival cultural. Și gazda ne-a dus, pe mine și pe un coleg din Georgia, la o nuntă. Era o încăpere în care nu era decât o masă lungă, de lemn, plină de sticle de vin. Taraf n-aveau. Toată lumea bea vin, după care s-au pus pe un cântat în cor, acompaniați de bătăi cu sticlele în masă. Nicio petre-cere n-a fost mai reușită! - Care a fost cea mai mare provocare pentru tine, într-o călătorie. - Să-mi păstrez cumpătul la o firmă de închiriat mașini din Strasbourg, unde idioatele de angajate n-au vrut să-mi dea mașina plătită deja, pe motiv că n-am card cu scrisul în relief, după ce m-au ținut trei ore și mi-au cerut să vadă biletul de avion de întoarcere în România. - Cel mai spontan lucru pe care l-ai făcut într-o vacanță? - În luna de miere, în Hawaii, m-am oferit suport pentru vreo 20 de papagali mari, Ara și Kakadu, pe care un nene mi i-a pus pe mâini, umeri și pe cap. - Ce apreciezi la alții? - Lejeritatea cu care unii occidentali se întind pe jos prin aeroporturi, dormind cu capul pe un rucsac, naturalețea cu care copiii de afară se așează pe jos, lângă rafturile librăriilor și răsfoiesc cărți. Parcurile nordice pline de oameni întinși pe iarbă, la soare. - Și ce nu apreciezi? - Am văzut pe insula Ibiza cupluri de tineri părinți care-și plimbau odraslele în cărucior la 12 noaptea, din bar în bar. Plus bețivanii de englezi prezenți peste tot și urlând mai tare decât cocalarii de la noi prin hotelurile turcești. - Ce urmează după „Scândura de frizerie”? - Lucrez la o continuare a „Povestirilor Mortale’’. - Care a fost cel mai bun sfat primit? - Ce căutați dumneavoastră e în direcția opusă!:) - L-ai urmat? - Altfel nu ajungeam aici, nu? (www.zodiac-travel.ro)