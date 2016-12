„Bebeluşa“ Oana şi-a cerut iubitul în căsătorie

„Bebelușa“ Oana și-a cerut iubitul în căsătorie

Ştire online publicată Joi, 17 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

„Bebelușa” Oana se pregătește de căsătorie după numai șase luni de relație cu iubitul ei, Florin. El este tenor și i-a sucit mințile Oanei încă de la început. După șase luni, ea s-a decis să facă primul pas pentru un viitor împreună.„Nu mi-am dorit să mă mărit nici când eram însărcinată. Am negat toată viața ideea de căsătorie, dar acum sunt sigură. Nu pot să vă explic. L-am văzut pe el și asta a fost. Până la urmă eu am fost cea care l-a cerut în căsătorie. Eu am tot felul de defecte, dar el com-pensează, în prezența lui devin omul perfect. Mă surprinde zilnic cu tot felul de replici haioase”, a povestit Oana la WOWbiz.Inelul de logodnă pe care îl poar-tă este unul special care în loc de diamant are o perlă.„Mi-am dorit un inel special pen-tru acest moment. Nu mi-am dorit să ajung în biserică, la căsătorie, să îmi spună preotul să dau inelul jos. Este un inel care are o perlă. Este un inel organic și de aceea trebuie să evit anumite lucruri. În principiu trebuie să nu mai gătesc, îl las pe el, ca să încep căsnicia asta cu dreptul”, a spus „bebelușa” Oana despre inelul ei de logodnă.