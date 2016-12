„Bebeluşa“ Oana este singură

„Bebelușa“ Oana este singură

Ştire online publicată Marţi, 20 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Oana Ioniță, cunoscuta „bebelușă” de la Prima TV, este împli-nită ca mamă și ca profesionistă în domeniul dansului și spune că nu este interesată în acest moment de o relație amoroasă.Frumoasa blondă a mărturisit că între ea și tatăl fetiței ei în vârstă de un an și trei luni nu este altceva decât o simplă prietenie și nu consideră că printre prioritățile sale se numără căsătoria.„Nu este momentul să mă că-sătoresc. Eu și David (n.r. - tatăl fetiței Oanei) avem o relație de prietenie și atât. În viață lucrurile se întâmplă cu un anumit scop, iar acesta a fost de a o avea pe Isabel. Atât. Noi doi nu suntem împreună, nu formăm un cuplu. Nici nu mi-am găsit jumătatea, deocamdată nu am niciun iubit și nici nu mă interesează să am pe cineva în viața mea”, a declarat „bebelușa” Oana, pentru revista VIP.