Bebeluşa Cristina, mamă peste o săptămână

Bebelușa Cristina, mamă peste o săptămână

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Denis Ștefan și „Bebelușa” Cristina Zegan vor deveni părinți peste o săptămână. Soția actorului va aduce pe lume o fetiță, la o maternitate de stat.Cei doi soți sunt pregătiți pentru momentul cel mare și au pus la punct totul pentru acest fericit eveniment din viața lor. Actorul și soția lui au aranjat camera fetiței și au cumpărat tot ce este necesar: hăinuțe, pătuț și jucării.„E totul cumpărat, am făcut asta cu mare plăcere... O să nasc peste o săptămână, într-un spital de stat. Încă nu știu dacă o să fac cezariană sau nu. Depinde de ceea ce va spune medicul că este mai bine pentru mine”, a declarat Cristina, pentru Click!Bruneta a mai spus că au făcut o listă de nume pentru bebeluș, dar încă nu au stabilit cum se va numi.„Avem o listă de nume, dar vedem atunci, la naștere. Te mai uiți și după fățuca ei, te mai inspiră...”, a mai spus fosta dansatoare. Cei doi locuiesc împreună de anul trecut și s-au cununat civil în iulie, într-o discreție maximă, la un an de relație.Actorul a încheiat civilizat la notar cei 13 ani de relație, din care șapte de mariaj cu fosta soție, Iuliana, la începutul acestui an, scrie click.ro.