„Bebeluşa blondă“ a dat probe la „Oleg Danovski“

„Cârcotașa“ Oana Ioniță, într-un interviu în exclusivitate pentru „Cuget Liber“

„Bebelușa blondă“ a dat probe la „Oleg Danovski“

Pe 9 martie, când a revenit „pe sticlă“, după o lungă așteptare, emisiunea-pamflet „Cronica Cârcotașilor“, de la Prima Tv, le-a oferit fanilor săi o mare surpriză. În locul carismaticului-incisivo… ghinionist Șerban Huidu, la pupitrul „de comandă“ a luat loc „bebelușa blondă“ Oana Daniela Ioniță (30 ani, pe 18 decembrie). Colaborarea ei cu îndrăgita emisiune se leagă chiar de la începuturi, când era și coregraf și dansatoare. Din 24 noiembrie 2010 a devenit mămica unei frumoase bebelușe pe nume Isabel, pe care a născut-o în Spania. Ce nu mai știați despre Oana: a fost timp de doi ani balerină la Teatrul de revistă „Constantin Tănase” din București, după care patru ani balerină la Opera Națională din București. BB Oana Events SRL este firma pe care o deține din anul 2006 și pe care o administrează, axată în principal pe organizarea de evenimente artistice. În 2007, a pus bazele Școlii Dance Planet. - Ce te-a determinat să te desparți de peisajul acela frumos din Marbella pe care îl descriai pe blogul tău? - În urma discuțiilor cu Mihai Găinușă, am realizat că locul meu este în România, măcar pentru o perioadă. Adevărul este că Marbella este un loc ideal pentru a trăi, exceptând faptul că nu găsești eveni-mente culturale de calitate, dinamismul unei capitale și mai ales familia. - Ai revenit în România pentru o anumită perioadă sau definitiv? - Deocamdată, pentru o perioadă. Atâta timp cât familia cârcotașă va avea nevoie de mine. - Bebelușa ta are doar patru luni și deja ai plimbat-o cu avionul. Dar botezul unde l-ai programat? - Isabel are experiența încă din timpul sarcinii și se pare că s-a obișnuit deasupra norilor. Este relaxată și doarme atunci când mergem cu mașina sau avionul. Botezul tocmai l-am făcut, dar nu am vrut să fac din asta un eveniment public. (Între timp am aflat că nași de botez i-au fost chiar Mihai Găinușă și soția acestuia, Ioana, așa încât la pupitrul „Cronicii Cârcotașilor” stau doi cumetri… - n.r.) - Fanii cârcotașilor, care te-au adulat pe vremea când erai „bebelușa blondă”, consideră că mai ai de lu-crat la kilograme în plus. Cum comentezi? - Sunt mândră că nu m-am îngrășat mult în timpul sarcinii. Este normal ca după naștere, fetele să se transforme în femei. Acum sunt mamă de bebelușă, nu mai sunt Bebelușa și se pare că sunt pe gustul altor fani, de o altă vârstă. Eu mă cunosc cel mai bine și îmi doresc foarte mult să reîncep orele de dans, ca să-mi intru în formă. - Cum se vede „Cronica Cârcotașilor” din scaunul lui Șerban Huidu? - Mai de sus! - Ajungi vara aceasta cu Isabel pe plajă la Constanța? - Nu știu, nu am mai fost demult la Marea Neagră. - Când ai fost ultima dată pe la noi… ce amintiri te leagă de malul Mării Negre? - Ultima dată am fost la filmarea videoclipului trupei Jukebox. Amintirile care mă leagă de malul mării sunt concursurile de balet de la „Oleg Danovski”, faimoase în toată țara. A fost o perioadă frumoasă și totodată foarte dură din viața mea. - Știm că e foarte greu să-i ții locul „cald” perfecționistului Șerban Huidu, dar cum descrii colaborarea cu geniul Găinușă? - Am multe de învățat de la Mișu. Este foarte bun în tot ceea ce face. - Acum ești în postura de prezentatoare, dar tu de fapt ești dansatoare și coregrafă. Colaborezi și la partea aceasta a emisiunii? - Sincer, responsabilitatea pe care o am acum este foarte mare și nu mă pot ocupa și de alte aspecte. Îmi rămâne timp doar să pun voci la „Top Rușinică”, la care nu am renunțat nici măcar pe perioada sarcinii.