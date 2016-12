Bat clopote de nuntă? Ramona Gabor: „Îmi văd viitorul cu el“

Ştire online publicată Vineri, 25 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ramona Gabor pare să-și fi găsit fericirea în brațele arabului Ahmad Daham. O persoană apropiată româncei a dezvăluit că, deși pe hârtie este inginer, acesta are o situație materială foarte bună și îi face cam toate poftele iubitei sale. A dus-o pe banii lui în vacanță în Europa, iar acum cei doi se pregătesc să-i facă o vizită în America Monicăi Gabor.Ramona trăiește, de câteva luni bune, o frumoasă poveste de dragoste în Dubai, cu un inginer arab originar din Iordania.Chiar dacă Ahmad Daham, cum se numește bărbatul, nu îi poate face concurență în ceea ce privește grosimea conturilor din bancă lui Mr. Pink, iubitul chinez al Monicăi Gabor, acesta are însă o situație financiară foarte bună.„Este inginer pe hârtie, dar și un om de afaceri de succes. Este plin de bani”, a dezvăluit cineva din anturajul surorilor Gabor, pentru Libertatea.În plus, iordanianul îi face Ramonei cam toate poftele. Recent, el i-a plătit o vacanță de vis în Europa, cu escale la Barcelona și la Londra, pentru a-și ajuta iubita să-și mai revină după decesul mamei sale, Veronica Bulai.În plus, cei doi se pregătesc și de o călătorie peste Ocean, tocmai în America, urmând a-i face o vizită și Monicăi Gabor, în somptuosul ei apartament din Los Angeles. Iubitul Ramonei i-a asigurat totodată acesteia o locuință de vis, de cinci stele, în Dubai, el fiind, firește, cel care achită toate cheltuielile.„Este omul pe care întotdeauna am visat să-l întâlnesc. Nu vreau să precipit lucrurile, dar îmi văd viitorul cu el”, a mărturisit ea.În cazul în care va deveni soția iordanianului, Ramona va trebui să se supună regulilor musulmane, așa că adio fuste scurte, pantaloni strâmți și rochii decoltate, informează libertatea.ro.