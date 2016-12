Bat clopote de nuntă. Ciprian Marica, îndrăgostit de o tânără din Mangalia

Ştire online publicată Vineri, 15 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Bat clopote de nuntă pentru jucătorul naționalei de fotbal a României Ciprian Marica. De un an de zile, acesta trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Ioana Marcu, o tânără din Mangalia, studentă la Facultatea de Medicină din București.Chiar dacă atacantul român are o colecție bogată de foste iubite, printre care se numără Ilinca Vandici și Laura Teodoru, iată că, de data aceasta, se pare că lucrurile stau mai bine ca niciodată. Cancan.ro relatează că sportivul este îndrăgostit lulea de Ioana Marcu, iubita lui, pe care are de gând să o ducă chiar și în fața altarului, dat fiind faptul că deja a prezentat-o familiei.„Este înnebunit după ea. Merg împreună la sală, sunt conectați tot timpul. Ea deja l-a dus acasă la părinți. Ciprian o iubește mult și este clar că e ceva serios. El ne-a povestit că are de gând să se căsătorească, este femeia cu care crede ca va avea copii”, a declarat un apropiat, pentru cancan.ro.Tânăra are un trecut liniștit și nu a avut relații cu niciun bărbat celebru. De curând, fotbalistul a petrecut câteva zile în România, timp în care nu s-a despărțit de frumoasa lui iubită. După care, Marica a fost condus la aeroport tot de frumoasa blondă.