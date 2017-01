Barack Obama, islamist, homosexual, bandit mexican şi mafiot

Barack Obama, islamist, homosexual, bandit mexican și mafiot

Ştire online publicată Vineri, 15 Octombrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Un afiș uriaș pe care sunt desenate patru caricaturi înfățișându-l pe Barack Obama, în postura de kamikaze islamist, homosexual, bandit mexican și mafiot, a generat un val de critici în Statele Unite, în apropierea alegerilor legislative din noiembrie. Sub caricaturile înfățișându-l pe președinte se poate citi mesajul „Vote democRAT”. Afișul este lipit pe un imens panou, la Grand Junction, un oraș din Colorado, în vestul Statelor Unite, și a atras atenția presei din întreaga lume. „Este mai mult decât respingător, este o lipsă de respect”, a declarat Martelle Daniels, un oficial local din cadrul Partidului Democrat, în opinia căreia este vorba despre un act „rasist și homofob”. Sub caricaturile președintelui american sunt desenați șobolani, fiecare purtând o inscripție, ca „IRS”, Administrația americană respon-sabilă cu impozitele, „EPA”, Agenția americană de Protecție a Mediului, sau „FED”, Banca centrală americană. Chuck Pabst, un oficial republican din acest oraș, a declarat pentru cotidianul Grand Junction Sentinel că afișul este „de prost gust”. „Este reprobabil și lipsit de respect”, a declarat el. „Să ridiculizezi pe cineva în acest fel este pueril”, a continuat Pabst. Comitatul Mesa, în care se află Grand Junction, este controlat de republicani, iar conservatorii devin tot mai numeroși și sunt grupați în numeroase organizații ultra-conservatoare ale Tea Party. Afișul a fost realizat de artistul Paul Snover, care activează pe numeroase site-uri Tea Party. El nu a putut fi contactat de AFP imediat, dar a declarat, pentru Grand Junction Daily Sentinel, că nu are dreptul să dezvăluie cine l-a plătit pentru a realiza afișul. Dennis Lucas, un om de afaceri din Grand Junction, proprietarul panoului de afișaj, a declarat că nu poate spune cui l-a închiriat. Alegerile legislative de la 2 noiembrie se anunță dificile pentru democrați și președintele Barack Obama, sondajele fiind favorabile republicanilor.