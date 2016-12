Bănel îşi laudă bărbăţia: „O am ca de măgar“

Bănel își laudă bărbăția: „O am ca de măgar“

Ştire online publicată Joi, 14 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Bănel Nicoliță se află pe lista fotbaliștilor cu cele mai mari dotări din pantaloni. O spune chiar el: „O leg de picior să nu mă încurce la alergat”.După ce Sexy Brăileanca ne-a „avertizat” că Bănel Nicoliță este dur în pat, știe meserie, nu este pretențios, dar îi plac pozițiile ciudate, și o are tare ca un volan, cam de 23 de centimetri, fostul stelist face lumină în ceea ce privește bărbăția lui, scrie showbiz.ro.După cum spun unii apropiați ai fotbalistului, în urmă cu ceva timp Bănel ar fi recunoscut că o are mare. Poate mult prea mare!„Băi, Bănele, am auzit că mor femeile după tine!”, a spus un apropiat al fotbalistului.„Da, mă, ți-e ciudă?!”, a răspuns râzând Bănel.„E adevărat, mă, că stai bine pe... Am auzit că o ai mare”, a continuat conversația.„Ca de măgar… O leg de picior să nu mă încurce la alergat!”, a fost replica fotbalistului de la AS Saint-Etienne.