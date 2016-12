Bahmuţeanca a primit un colet suspect de la Prigoană

Bahmuțeanca a primit un colet suspect de la Prigoană

Silviu Prigoană este disperat ca din vila sa să dispară orice lucru care îi aduce aminte de Adriana Bahmuțeanu. Mai nou, i-au venit nervii pe borcanele de murături.Partajul dintre cei doi soți a început cu bunurile din cămară. Ieri, șoferul lui Prigoană a sunat-o pe „Bahmu” să o anunțe că are câteva lucruri pe care trebuie să i le livreze la noua reședință. O dată ajuns la casa din Pantelimon, acesta a scos din portbagaj o încărcătură total neașteptată: borcanele de murături. Apoi, Adriana a primit de la trimisul fostului candidat la Primărie și un articol de mobilier: „tronul”, așa cum era numit de cei doi soți, un scaun pe care ea îl avea în biroul vilei din Sectorul 3. Acesta nu este singurul front pe care se dă războiul rece dintre cei doi.Silviu Prigoană a postat pe un site o citație oficială pentru soția sa din partea firmei Rosal, acolo unde ea are cartea de muncă. Angajata „Bahmu” este amenințată cu reunirea Consiliului Director al societății, care îi va decide soarta pentru absențele nemo-tivate. „De peste cinci ani am cartea de muncă la Rosal. Este doar o înțelegere ca toate nevestele angajaților de acolo să primească un contract cu salariul minim pe economie, pentru a le merge vechimea. Dacă așa crede Prigoană că este normal să o trateze pe mama copiilor lui, eu nu mai am ce spune. Cel mai rău îmi pare că mi-a trecut și mașina în acte pe Rosal, pentru a face reparațiile pe firmă. Acum mi-a luat și mașina”, a explicat Adriana Bahmuțeanu.