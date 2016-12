Bahmu și Prigoană, în pragul unui nou divorţ

Bahmu și Prigoană, în pragul unui nou divorț

Ştire online publicată Joi, 19 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În preajma Sărbătorilor, în familia Prigoană a izbucnit un nou scandal. Certurile au plecat de la procesul pe care Adriana Bahmuțeanu l-a câștigat împotriva firmei Rosal, condusă de Honorius Prigoană, fiul cel mare al soțului ei. Compania la care Bahmu a fost angajată la un moment dat îi datorează vedetei cel puțin 200.000 de euro, după ani de zile în care aceasta nu și-a încasat salariul.Deși a lucrat pentru Etno TV, vedeta figura ca angajată a firmei de salubrizare. În cei câțiva ani cât a avut cartea de muncă la Rosal, Bahmu nu și-a luat salariul, iar ca să-și recupereze banii care i se cuveneau a dat compania în judecată. Ea a și câștigat recent procesul, astfel că Rosal este bun de plată. Practic, atacând Rosalul, Bahmu le dă o lovitură financiară și lui Honorius Prigoană, și soțului ei, despre care vedeta spune că este încă implicat în companie, deși el neagă acest lucru.„E păcat că pentru niște bani, care nici măcar nu reprezintă o sumă exorbitantă, am ajuns în situația asta. Deși Prigoană zice că nu mai are legătură cu firmele conduse de Honorius, toată ziua discută numai de societăți, iar în fiecare zi se duce la birou. De ce merge la birou, ca să-și viziteze foștii angajați? Honorius, care tocmai s-a întors din Dubai, se plimbă pe toată planeta, iar eu primesc notificări de la bancă pentru că nu mi-am plătit ratele și nu am bani nici de grădinița copiilor. Honorius nici nu mă salută când intră în casă ", ne-a spus Bahmu, care nu înțelege de ce Silviu Prigoană a vrut să se mai împace cu ea după ultima despărțire.„Soțul meu a bătut la poarta mea, nu eu la a lui. El nu și-a respectat înțelegerea pe care am făcut-o când ne-am împăcat. Atunci, a promis că își pune la adăpost și copiii minori, dar toată averea e trecută pe numele lui Honorius", ne-a mai declarat Adriana Bahmuțeanu. Deși soțul ei a dat de înțeles că a ajutat-o în afacerea cu haine pe care și-a deschis-o, vedeta neagă afirmațiile acestuia. „Mi-a trimis doi muncitoari să mă ajute la cărat și ne-a împrumutat mie și asociatei mele niște bani. Cum să mă ajute el, când eu am deschis afacerea când eram în divorț? Balamucul ăsta nu le face bine nici copiilor", ne-a mai declarat Bahmu.Sursa: www.click.ro