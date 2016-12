Bahmu crede că Prigoană nu va mai găsi niciodată o femeie ca ea

Ştire online publicată Joi, 21 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Adriana Bahmuțeanu nu pierde nicio ocazie de a-și spune părerea despre noua cucerire a fostului ei soț, Silviu Prigoană.Într-o legătură prin telefon, la Antena 1, Bahmu a fost întrebată despre incidentul de săptămâna trecută, când, susține ea, a fost sechestrată în firma lui Silviu Prigoană, dar și despre iubita acestuia din urmă.Bruneta este de părere că politicianul are sentimente pentru noua lui iubită și le urează celor doi numai bine.„Nu îmi este cunoscută. Să fie fericiți. Și eu am o relație, era normal să aibă si el pe cineva cu care să iasă în lume. Nu o cunosc pe domnișoara. Nu știu ce caută el, îmi e greu să fac comparații dar eu, din punctul meu de vedere, sunt unică și așa voi rămâne, pentru că am doi copii cadou de la el. Ce a fost între noi e irepetabil. Cred că fiecare caută perechea potrivită, dar se întâmplă și să găsești sufletul pereche al altcuiva. Eu am vrut să stau cu el până la moarte, nu am stat pentru bani. Dacă relația noastră s-a degradat, a fost mai bine să ne despărțim. Mi-aș dori ca el să fie măcar la fel de fericit cum sunt eu acum. Cu siguranță o iubește, doar nu stă cu ea din ură”, a declarat Adriana, citează cancan.ro.