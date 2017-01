B.B. King, din nou pe scena europeană

Vineri, 06 Februarie 2009

B.B. King, legenda muzicii blues, va susține patru concerte în Marea Britanie, în iunie, în ciuda faptului că a renunțat la turneele în afara Statelor Unite încă din 2006. B.B. King va concerta împreună cu veteranul britanic al muzicii blues, John Mayall, în vârstă de 75 de ani. Mayall va cânta în prima jumătate a spectacolelor, iar King, în cea de-a doua. Cei doi muzicieni vor concerta în Manchester, Birmingham, Cardiff și Londra, la sfârșitul lunii iunie. King și-a început cariera muzicală în 1947. În anii ’50, el susținea, în medie, 275 de concerte pe an, iar în 1956 a susținut 342 de concerte. Recompensat cu 14 premii Grammy, B.B. King a avut numeroase piese de succes, cele mai cunoscute fiind „Every Day I Have The Blues” și „The Thrill Is Gone”, interpretate de artist la chitara lui, Lucille. În decembrie 2008, B.B. King a concertat împreună cu Foo Fighters și John Mayer la primul concert susținut în onoarea artiștilor nominalizați la premiile Grammy, ce a avut loc în Los Angeles. Anunțându-și retragerea din circuitul turneelor mondiale în 2006, King a declarat: „Cred că vremea mea trece. De fapt, știu că trece”. „Frank Sinatra a cântat despre luna septembrie a vârstei sale. Cred că eu mă aflu în luna noiembrie a vârstei mele”, a declarat legendarul muzician american.