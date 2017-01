"Azi-dimineaţă a ajuns la cinci acasă, beată. Noi nu avem o relaţie de familie"

"Azi-dimineață a ajuns la cinci acasă, beată. Noi nu avem o relație de familie"

Sâmbătă, 19 Iulie 2014

Chiar dacă părea că în cuplul Bahmuțeanu - Prigoană pare să domnească liniștea și armonia, situația este, în realitate, cu totul alta. Prigoană spune că relația lui cu Adriana este una "toxică"."E o vrăjeală de-a ei de presă. Azi-dimineață a ajuns la cinci acasă, beată. Noi nu avem o relație de familie. Ea pleacă ori când vrea, vine când vrea, eu nici nu o mai bag în seamă. E tolerată că e mama copiilor mei. La o săptămână după ce toată lumea a aflat că nu îmi primesc soția în casă deoarece ajunge la patru dimineața beată și tot ea cheamă poliția, s-a întors din nou în aceeași stare. Am fost acum la poliție. Am depus imaginile de astăzi și cele de atunci, că ea mi-a făcut plângere. Am dovada cu înregistrări video că Adriana ajunge acasă beată la cinci dimineața", declarat Silviu Prigoană.Astfel că, pentru a scăpa de tensiuni, acesta spune că a decis să meargă în vacanță doar cu băieții și să o ignore pe soția lui despre care susține că "nu o interesează de copii", scrie libertatea.ro.