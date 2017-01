Ayo vine la B’estfest

Ştire online publicată Joi, 19 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața Ayo vine pentru prima dată în România cu un concert, pe 2 iulie, în cadrul festivalului B’estfest, ea alăturându-se astfel soțului său, muzicianul reggae Patrice, care va susține un recital pe 1 iulie (Ziua Zero). La festivalul B’estfest, care va avea loc anul acesta în perioada 1 - 5 iulie, la Romexpo, au fost confirmați, până în prezent, următorii artiști: „Ziua Zero”, pe 1 iulie - The Killers și Patrice 2 iulie - Ayo, Moby și Motorhead 3 iulie - Orbital, Franz Ferdinand și The Faint 4 iulie - The Charlatans și The Ting Tings „Ziua Aftershock”, pe 5 iulie - Manowar și Holyhell. Ayo, fiica unui nigerian și a unei românce de etnie romă, a crescut într-o familie pasionată de muzică, descoperind încă din copilărie impresionanta colecție de discuri a tatălui său.