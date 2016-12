Axl Rose a acordat primul său interviu din ultimii 14 ani

Axl Rose, solistul trupei ameri-cane Guns N’ Roses, a acordat primul său interviu din ultimii 14 ani, în care a declarat că există o mare presiune asupra trupei și că actuala componență a grupului trebuie „să lucreze din greu pentru a se ridica la înălțimea unui mit”, relatează contactmusic.com. Axl Rose, în vârstă de 48 de ani, este renumit pentru faptul că îi face pe fani să aștepte cu orele înainte de începerea concertelor Guns N’ Roses și pentru faptul că depășește de multe ori ora la care trebuie să se încheie concertele sale - fiind ori amendat pentru acest lucru, dar și pentru faptul că își incită publicul să adopte un comportament violent. Însă, grupul Guns N’ Roses este renumit, totodată, și pentru faptul că susține întotdeauna concerte lungi, unele dintre acestea putând dura chiar și trei ore, deoarece Axl Rose consideră că acest aspect face parte din jobul lui. „Cu toții urcăm pe scenă și încercăm să dăm acolo tot ce avem mai bun în noi. Și rămânem pe scenă câteva ore în plus, până când simțim că publicul e mulțumit. Sau până când simțim că am făcut o treabă bună. E ca atunci când te duci la o sală de fitness și nu pleci de acolo până când nu simți că trebuie să pleci”, a explicat muzicianul american. De-a lungul anilor, trupa Guns N’ Roses a vândut peste 100 de milioane de albume în întreaga lume, dintre care peste 76 de milioane numai în Statele Unite ale Americii. Fiecare album Guns N’ Roses a intrat în topul Billboard, în multe topuri europene, dar și în cele din Asia și America de Sud. Cel mai bine vândut disc al grupului este „Appetite For Destruction”, cu peste 38 de milioane de exemplare vândute la nivel mondial. În discografia grupului figurează șase albume de studio, trei EP-uri și un album live, dar și multe alte compilații. În prezent, trupa Guns N’ Roses este formată din Axl Rose (vocal, pian), Dizzy Reed (clape, pian, sintetizator, backing vocals), Tommy Stinson (chitară bas, backing vocals), Chris Pitman (clape, backing vocals), Richard Fortus (chitară), Frank Ferrer (baterie, percuție), Ron „Bumblefoot” Thal (chitară), DJ Ashba (chitară). Pe 21 septembrie, trupa Guns N’ Roses a concertat și în România, la complexul Romexpo din Capitală.