Aveţi grijă la "ţăranca b****a!" / Reacţia soţiei lui Connect R, după scandalul cu taximetristul

Aveți grijă la "țăranca b****a!" / Reacția soției lui Connect R, după scandalul cu taximetristul

Ştire online publicată Luni, 06 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

”Acum câteva zile am mers cu acest specimen! Maya a mâncat 3 stixuri in mașină, iar "domnul" a început să mă înjure ca la ușa cortului și să îmi spună că "mai lipsește să facem sex în mașina" (eu fiind cu Maya). Poza cu bancheta este făcută chiar de "dumnealui" și se poate observa cât de "murdară" și plină de "ciocolată" este. Mai exact are o bucățică minuscula de stix. Nu mai poți avea nicio siguranță ca mamă, atunci când te duci să-ți iei copilul de la gradiniță. Poți da peste tot felul de nebuni care mai au puțin și te iau la palme. Probabil fiind foarte ofuscat de faptul că a fost dat afară de la firma de taxi, "domnul" s-a gândit să dea la gazetă peste ce "țăranca b****a" a dat... sau poate să mai scoată 2 lei în plus. Ești un adevărat DOMN! Se vede din limbaj! Aplauze, vă rog!”, a scris Misha pe una dintre rețelele de socializare.Șoferul de taxi a răbufnit pe rețelele de socializare și a arătat imagini cu bancheta pe care au stat micuța Maya și Misha. Pe bărbat nu-l interesează cine a fost clientul, a vrut cu orice preț să informeze pe toată lumea ce i s-a întâmplat.XXXMisha, pe numele din Mihaela Mihalache, e o artistă din România. Ea s-a căsătorit civil cu Connect-R în 2013, iar în septembrie, 2014, cei doi au făcut nunta. Când și-au unit destinele, el avea 31 de ani, iar ea, 22. Nașii cuplului sunt Pepe și Raluca. Pe numele din buletin Ștefan Mihalache, cântărețul s-a născut pe 9 iunie 1982, în București. El este un artist și actor de hip hop, dance și pop de etnie romă din România.Misha și Connect-r sunt părinți de fată. Maya a venit pe lume pe 25 ianuarie 2014.