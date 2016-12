„Avatar“, marele câştigător al Globurilor de Aur

„Avatar“, marele câștigător al Globurilor de Aur

Ştire online publicată Marţi, 19 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Cineastul James Cameron a fost marele câștigător la cea de-a 67-a ediție a premiilor Globul de Aur, el obținând trofeele categoriilor „cel mai bun film-dramă” și „cel mai bun regizor”, pentru lungmetrajul SF 3D „Avatar”, potrivit site-ului oficial al evenimentului. Deși desemnat favorit de organizațiile de critici care au oferit premii înaintea acestei gale, filmul „The Hurt Locker”, al regizoarei Kathryn Bigelow, nu a primit niciun premiu la cele trei categorii la care fusese nominalizat – „cel mai bun film-dramă”, „cel mai bun scenariu” și „cel mai bun regizor”. Musicalul „Nine”, care obținuse cinci nominalizări, a fost și el un mare perdant al ediției din 2010 a Globurilor de Aur, întrucât nu a obținut niciun premiu. Cea de-a 67-a gală a Globurilor de Aur a avut loc duminică seară, la Beverly Hilton din Los Angeles. Gala a fost difuzată de postul de televiziune NBC și a fost prezentată de actorul britanic Ricky Gervais. Lista completă a câștigătorilor ediției din 2010 a premiilor Globul de Aur: Cel mai bun film-dramă: „Avatar” de James Cameron Cel mai bun film-comedie/ musical: „The Hangover” de Todd Phillips Cel mai bun actor - dramă: Jeff Bridges („Crazy Heart”) Cea mai bună actriță - dramă: Sandra Bullock („The Blind Side”) Cel mai bun actor - comedie/ musical: Robert Downey Jr. („Sherlock Holmes”) Cea mai bună actriță - comedie/ musical: Meryl Streep („Julie & Julia”) Cel mai bun actor în rol secundar: Christoph Waltz („Inglourious Basterds”) Cea mai bună actriță în rol secundar: Mo’Nique („Precious: Based on the Novel Push by Sapphire”) Cel mai bun regizor: James Cameron („Avatar”) Cel mai bun lungmetraj animat: „Deasupra tuturor/ Up” Cel mai bun scenariu: Jason Reitman și Sheldon Turner („Sus, în aer/ Up in the Air”) Cel mai bun film într-o limbă străină: „Das Weisse Band” de Michael Haneke Cea mai bună coloană sonoră: Michael Giacchino („Up”) Cea mai bună temă muzicală: „The Weary Kind” („Crazy Heart”) - muzica și versurile Ryan Bingham și T Bone Burnett Cel mai bun serial de televiziune - dramă: „Mad Men” Cea mai bună actriță în rol principal într-un serial - dramă: Juliana Margulies („The Good Wife”) Cel mai bun actor în rol principal într-un serial - dramă: Michael C. Hall („Dexter”) Cel mai bun serial - comedie/ musical: „Glee” (20th Century Fox Television) Cea mai bună actriță în rol principal într-un serial - comedie/ musical: Toni Collette („United States of Tara”) Cel mai bun actor în rol principal într-un serial - comedie/ musical: Alec Baldwin („30 Rock”) Cea mai bună miniserie TV: „Grey Gardens” (HBO) Cea mai bună actriță într-o miniserie de televiziune: Drew Barrymore („Grey Gardens”) Cel mai bun actor într-o miniserie de televiziune: Kevin Bacon („Taking Chance”) Cea mai bună actriță într-un rol secundar într-o miniserie TV: Chloe Sevigny („Big Love”). Cel mai bun actor într-un rol secundar într-o miniserie TV: John Lithgow („Dexter”) Premiul Cecil B. DeMille pentru întreaga carieră a fost primit de regizorul Martin Scorsese.