AUTOPSIA lui Paul Walker / Actorul a supravieţuit impactului, dar a murit ars

AUTOPSIA lui Paul Walker / Actorul a supraviețuit impactului, dar a murit ars

Ştire online publicată Joi, 05 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul Paul Walker a murit din cauza unor multiple leziuni provocate de arsuri si a traumatismelor, sustine raportul oficial al medicilor legisti, dat publicitatii in aceasta dimineata.Amanuntul terifiant este ca Walker a supravietuit impactului, dar a murit ulterior din cauza ranilor grave si a traumatismelor de la arsuri. Acelasi verdict a fost pus si pentru prietenul actorului, aflat la volanul autoturismului Porsche, cu precizarea ca acesta se pare ca a murit in momentul coliziunii. In ceea ce priveste raportul toxicologic, acesta va fi gata in sase-opt saptamani, sustin legistii. Autopsiile au fost finalizate marti, dar anchetatorii au impiedicat publicarea imediata a rezultatelor din motive de securitate.Raportul va fi preluat acum de anchetatori, care trebuie sa explice de ce s-a produs accidentul. Potrivit unor surse care au oferit informatii presei de peste Ocean, accidentul in care a murit Paul Walker, protagonistul francizei cinematografice "Furios si iute/ Fast & Furious", ar fi fost cauzat de o defectiune mecanica a automobilului, scrie bzi.ro.