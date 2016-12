„Aurora”, în regia lui Cristi Puiu, câştigător la Festivalul de Film de la Karlovy Vary

„Aurora”, în regia lui Cristi Puiu, câștigător la Festivalul de Film de la Karlovy Vary

Ştire online publicată Luni, 12 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Filmul „Aurora”, regizat de Cristi Puiu, a câștigat premiul secțiunii East of the West a Festivalului de Film Karlovy Vary, desfășurat în orașul ceh între 2 și 10 iulie, potrivit site-ului oficial al competiției. Pelicula lui Cristi Puiu a concurat cu nouă filme, printre care „The Abandoned”, regia Adis Bakraè (Bosnia Herțegovina, Croația, Serbia, Franța), „The Albanian” , regia Johannes Naber (Germania, Albania), „The Dolls”, regizat de Chingiz Rasulzade (Azer-baidjan), „Don’t Look into the Mirror”, regizat de Suren Babayan (Armenia) și „Dreamers”, în regia lui Jitka Rudolfová (Republica Cehă). Marele premiu al celei de-a 45-a ediții a Festivalului de la Karlovy Vary a fost decernat peliculei spaniole „Mosquito Net”, regizată de Augusti Vila. Câștigătorul marelui premiu a fost recompensat cu 30.000 de dolari.