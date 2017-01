Aurelian Temişan, în centrul unui scandal

Se simte oare neglijat de presă?

Aurelian Temișan, în centrul unui scandal

Ştire online publicată Vineri, 05 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

El a declarat, pentru MEDIAFAX, că vrea să dea în judecată casa de producție Oxygen Company, condusă de Andrei Țîrdea, pentru a-și recupera o sumă de bani pe care trebuia să o primească de la respectiva firmă, pentru serviciile prestate într-o emisiune difuzată anul trecut pe TVR 2. Aurelian Temișan spune că a semnat, în iunie 2009, un contract cu Oxygen Company, pentru a prezenta emisiunea „Tombola Câștigătorilor”, difuzată pe TVR 2. „Anul trecut în luna iunie am semnat un contract cu S.C. Oxygen Company S.R.L, director general Andrei Țîrdea, pentru o emisiune ce avea să intre pe post începând cu luna iulie 2009, pe o perioadă de un an de zile, conform contractului. Din motive ce nu au ținut de prestația mea artistică, emisiunea a durat doar nouă săptămâni din cele 52, eu neprimind niciun ban pentru munca mea”, a explicat Temișan. Totodată, Temișan susține că l-a împrumutat cu suma de 65.000 de euro pe Paul Petre Țîrdea, tatăl lui Andrei Țîrdea, bani pe care nu i-a mai recuperat. Împrumutul ar fi trebuit returnat până în decembrie 2009, potrivit lui Temișan. Astfel, Aurelian Temișan susține că intenționează să-și recupereze banii apelând la justiție. „Un proces este mai mult decât evident”, a spus Temișan, precizând că astfel ar putea să își recupereze atât banii datorați pentru emisiune, cât și cei din împrumut. Pe de altă parte, și TVR are de recuperat bani de la firma lui Andrei Țîrdea, Oxygen Company. „Emisiunea s-a oprit pentru că firma domnului Țîrdea nu își achita la timp datoriile față de TVR. S-a încercat o înțelegere pe cale amiabilă, dar nu s-a reușit recu-perarea banilor. Astfel, TVR a dat în judecată societatea domnului Țîrdea”, au declarat pentru MEDIAFAX reprezentanții Televiziunii Publice. TVR a dat în judecată societatea Oxygen Company printr-o acțiune depusă la Tribunalul București, în a doua jumătate a lunii februarie. Emisiunea „Tombola Câștigătorilor”, un concurs de cultură generală, a fost difuzată pe TVR 2 începând cu 19 iulie 2009, în fiecare duminică de la ora 20.10. Gazdele acestui concurs au fost cântărețul Aurelian Temișan și Andreea Mantea, fosta asistentă a lui Mircea Radu la emisiunea „Din Dragoste” și partenera de viață a lui Andrei Țîrdea, la momentul respectiv. Oxygen Company îi are ca acționari pe Andrei Țîrdea (5% din acțiuni), Bogdan Țîrdea (70% din acțiuni) și societatea Tehno Prompt SRL (25% din acțiuni), potrivit datelor de la Registrul Comerțului. Până la momentul difuzării acestei știri, Andrei Țîrdea nu a oferit un răspuns cu privire la acuzațiile care se aduc societății sale.