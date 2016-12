Augustin Viziru şi-a luat ceas de 17.000 de euro

Augustin Viziru și-a luat ceas de 17.000 de euro

Ştire online publicată Luni, 06 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Cum producătorii de filme l-au ocolit în ultima vreme, actorul Augustin Viziru s-a reprofilat. El și-a deschis o firmă care, se pare, că-i merge bine, de vreme ce și-a permis să-și cumpere un ceas în valoare de 17.000 de euro.El și-a deschis recent o firmă prin care comercializează mobilier, termopane și uși, de pe urma căreia obține profituri frumușele. Dovada acestui fapt e că Augustin și-a cumpărat un ceas de lux, Audemars Piguet Royal Oak Chronograph, în valoare de 17.000 de euro, cu care s-a afișat zilele trecute, când a ieșit la o terasă din Capitală.Unii dintre prietenii actorului se bucură pentru succesul lui în afaceri, însă alții, care știu că familia lui are probleme financiare, se întreabă de ce a spart atâția bani pe un ceas în loc să-și ajute rudele. Fratele lui Augustin, cântărețul Lucian Viziru, era amenințat de bancă, în primăvara acestui an, pentru o datorie de 190.000 de euro neplătită la timp, în timp ce tatăl lui e acuzat de un fost partener de afaceri că are să-i returneze 8.000 de euro.