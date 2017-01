Au prins-o cu budigăii la vedere

Fotografia a fost surprinsă în timpul filmărilor unei scene la Biblioteca Publică din New York, parte a mediatizatului film „Sex and the City”. Protagonista, Sarah Jessica Parker, a declarat, recent, că nu poate dezvălui subiectul, dar este vorba despre două nunți și nici o înmormântare (probabil, aluzie la filmul în care protagonist a fost Hugh Grant - „Patru nunți și o înmormântare”). Cât despre apariția Victoriei Beckham în film, aceasta a declarat, conform „Daily Mail”, că din cauza turneului Spice Girls nu are timp să participe la filmări: „Păcat, ar fi fost foarte distractiv”, a adăugat ea.