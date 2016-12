Au mai rămas două zile până la Out Of Doors Fest

Publicul mai are de așteptat doar două zile până la întâlnirea cu cele mai tari trupe rock din România. Între 14 și 16 septembie, la Maritimo Shopping Center se dă tonul distracției, cu ocazia primei ediții Out of Doors Fest.Prima zi a festivalului îi va aduce pe scenă pe Zdob și Zdub, Vița de Vie, The Rock și Desant. Accesul la concert se face de la orele 17, pe baza biletelor.De asemenea, programul festivalului include și workshop-uri pe teme muzicale, activități de voluntariat, menite să ajute la dezvoltarea culturii tinerilor constănțeni. La workshop-uri, intrarea este liberă. Astfel, vineri, 14 septembrie, între 10.30 și 11.30 se ține worksopu-ul chitară bass.