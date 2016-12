Au fost desemnaţi câştigătorii premiilor Emmy

Au fost desemnați câștigătorii premiilor Emmy

Ştire online publicată Marţi, 31 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Serialele de comedie „Modern Family” și „Glee” și drama „Mad Men” au fost marile câștigătoare la cea de-a 62-a gală a premiilor Primetime Emmy, care a avut loc duminică seară, la Los Angeles, și în timpul căreia producțiile de televiziune noi s-au impus în fața celor consacrate. Astfel, „Mad Men”, având 17 nominalizări anul acesta și bucurându-se de aprecierea criticilor și a publicului, a câștigat, duminică seară, premiul pentru cel mai bun scenariu și cel mai bun serial de dramă. Tot pentru a treia oară consecutiv a fost desemnat câștigător actorul Bryan Cranston, care joacă rolul unui traficant de droguri în serialul „Breaking Bad”. Șapte dintre cele opt cele mai impor-tante premii Emmy pentru interpretare au fost decernate unor chipuri noi, fapt care a adus un suflu proaspăt unei industrii ce se luptă cu rețelele sociale și jocurile pe internet pentru a atrage audiențe. Astfel, Aaron Paul a câștigat premiul pentru rol secundar masculin într-un serial dramă („Breaking Bad”), Archie Panjabi - premiul pentru cel mai bun rol secundar feminin într-un serial dramă („The Good Wife”), iar Kyra Sedgwick - premiul pentru cel mai bun rol principal într-un serial dramă („The Closer”). La categoria comediilor, Edie Falco a plecat acasă cu primul ei premiu Emmy pentru acest gen, pentru rolul din „Nurse Jackie”, în timp ce Jane Lynch a câștigat un Emmy pentru cel mai bun rol secundar feminin, pentru interpretarea din „Glee”. Totodată, Jim Parsons a câștigat premiul Emmy pentru cel mai bun rol principal într-un serial de comedie, pentru interpretarea din „The Big Bang Theory”, punând astfel capăt „domniei” de doi ani a lui Alec Baldwin, starul serialului „30 Rock”. „Modern Family” - o producție ABC - a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun serial de comedie, dar și cel mai bun scenariu, după numai un sezon, învingând astfel populara producție Fox „Glee”, care conducea în top, duminică, cu 19 nominalizări. „Modern Family” a câștigat în total șase premii Emmy. Chiar și secțiunea reality show-urilor a avut parte de un nou campion, „Top Chef”, după ce „The Amazing Race” fusese desemnat câștigător șase ani consecutiv. Al Pacino a câștigat un premiu Emmy pentru interpretarea controversatului medic Jack Kevorkian, specialist în sinucideri asistate, în filmul HBO „You Don’t Know Jack”. Kevorkian s-a aflat în public și l-a aplaudat pe Al Pacino. Denumit „doctorul morții”, Kevorkian a fost încarcerat timp de opt ani în Statele Unite pentru că a ajutat un bărbat să se sinucidă. Organizatorii galei premiilor Emmy, The Academy of Television Arts & Sciences, i-au înmânat în acest an actorului George Clooney premiul „Bob Hope”, pentru acțiunile sale umanitare. Actorul, devenit celebru grație rolului din serialul de succes „Spitalul de urgență”, „era o alegere evidentă pentru acest premiu”, a declarat John Schaffner, președintele Academy of Television Arts & Sciences, în momentul în care a anunțat numele laureatului pe 2010 al premiului „Bob Hope”. Cea de-a 62-a gală Primetime Emmy Awards a avut loc la Los Angeles, duminică seară, și a fost prezentată de actorul american de stand up comedy Jimmy Fallon, devenit celebru grație scenetelor sale din timpul emisiunii „Saturday Night Live”.