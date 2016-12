Au fost anunţate nominalizările la "Best Romanian Act" MTV Europe Music Awards

Au fost anunțate nominalizările la "Best Romanian Act" MTV Europe Music Awards

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

MTV EMA a anunțat nominalizările artiștilor români pentru categoria "Best European Act", gală care va avea loc la Frankfurt, scrie Mediafax.ro.Piesele "Pleacă", "Sophie", "Tot Mai Sus", "K-Boom" și "LaLa Song" concurează la categoria "Best Romanian Act" de la ediția din acest an a MTV Europe Music Awards (EMA).Mediafax.ro mai scrie că, în acest an, vor concura și vor lupta pentru voturile fanilor, dar și pentru a ajunge la Frankfurt, unde se va desfășura festivitatea de premiere, Maximilian feat. MefX, nominalizați cu piesa "Sophie", Grasu XXL feat. Guess Who - cu "LaLa Song", Guess Who feat. deMoga - cu "Tot Mai Sus", CRBL feat. Helen - cu "K-Boom" și VUNK feat. Antonia - cu "Pleacă".Începând de luni, sesiunea de vot va fi deschisă pe pagina MTV România, www.mtv.ro, iar cel care obține cele mai multe voturi după patru săptămâni va intra în competiția "Best European Act", unde va concura cu alți artiști, din toată Europa, începând cu data de 15 octombrie.