„Atonement”, vedeta la premiile BAFTA

Ştire online publicată Marţi, 12 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Drama „Remușcare/Atonement”, în regia lui Joe Wright, cu Keira Knightley și James McAvoy în rolurile principale, fost desemnată, duminică seara, cel mai bun film, la gala de decernare a premiilor BAFTA 2008, unde a avut nu mai puțin de 14 nominalizări, potrivit BBC. Trofeul obținut la Londra vine după un șir lung de alte premii importante ale industriei mondiale de film primite de această producție, printre ele aflându-se și Globul de Aur pentru cel mai bun film, primit pe 14 ianuarie. De asemenea, drama britanică are șapte nominalizări la ediția cu numărul 80 a premiilor Oscar, care se vor decerna pe 24 februarie, la Los Angeles. Lista completă a premiilor BAFTA este următoarea: - Cel mai bun film: „Atonement” - Cel mai bun film britanic: „This is England” - Cel mai bun actor într-un rol principal: Daniel Day-Lewis - „There Will Be Blood” - Cea mai bună actriță într-un rol principal: Marion Cotillard - „La Vie En Rose” - Cel mai bun actor într-un rol secundar: Javier Bardem - „Nu există țară pentru bătrâni/ No Country For Old Men” - Cea mai bună actriță într-un rol secundar: Tilda Swinton - „Michael Clayton” - Cel mai bun regizor: Joel Coen, Ethan Coen - „No Country For Old Men” - Cel mai bun scenariu original: „Juno” - Diablo Cody - Cel mai bun film de animație: „Ratatouille” - Premiul pentru realizări excepționale acordat unui regizor, scenarist sau producător britanic debutant în lungmetraj - Matt Greenhalgh (scenarist) – „Control”. - Cea mai bună muzică: „La Vie En Rose” - Christopher Gunning - Cele mai bune efecte speciale: „The Golden Compass” - Michael Fink, Bill Westenhofer, Ben Morris, Trevor Wood. Shia LaBeouf a primit The Orange Rising Star, în urma voturilor publicului, în timp ce premiul membrilor Academiei Britanice i-a fost acordat lui Sir Anthony Hopkins. Premiul pentru contribuția deosebită adusă cinematografiei britanice i-a fost decernat lui Barry Wilkinson.