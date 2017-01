Asumă-ţi responsabilitatea pentru lipsa sexului!

Asumă-ți responsabilitatea pentru lipsa sexului!

Ştire online publicată Joi, 31 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Lipsa actului sexual este de (prea) multe ori motivul care duce la despartire intr-o relatie. Asuma-ti responsabilitatea pentru aceasta! Relatiile pe termen lung si sexualitatea In relatiile pe termen lung, se intampla adesea ca viata sexuala sa "se usuce". De cele mai multe ori, femeilor li se reproseaza acest lucru. In cele mai multe relatii, actul sexual devine tot mai mult un aranjament pe masura ce anii trec. Multi oameni nu pot intelege acest lucru si incep o noua relatie. Dar cea mai usoara cale nu este intotdeauna si cea mai buna. Povestea se va repeta cel mai probabil. Emotia pe care o simtim la inceputul unei relatii este mai atragatoare decat etapele urmatoare. Dar nu poti face omleta fara sa spargi ouale. O relatie fara sex nu se intampla pur si simplu Noi suntem cei care creeam o relatie fara sex. Se intampla mai degraba inconstient, dar noi suntem cei responsabili. Cu totii ne dorim sa facem sex, dar nu muncim din greu pentru a avea parte de el. Asta inseamna ca nu acordam atentie partenerului, pentru ca nu simtim sa o facem. Pur si simplu nu gasim timpul necesar, nu suntem interesati, preferam sa facem altceva si sa ne plangem de situatie. Preferam sa stam la povesti cu prietenii, sa ne uitam la televizor sau sa petrecem timp pe Internet. Cel mai adesea simtim scantei in alte domenii ale vietii noastre, cu exceptia celui in care ar fi cel mai recomandabil. Certurile devin tot mai frecvente si mai violente. Reprosurile sunt spuse pe un ton tot mai inalt. O asemenea situatie nu vorbeste despre o responsabilitate exagerata a persoanelor implicate. De ce este greu sa iti asumi responsabilitatea pentru propria sexualitate? Nu doar atunci cand actul sexual este implicat, dar in general in viata nu ne place sa ne asumam responsabilitatea pentru momentele in care esuam si pentru care necesita sa depunem efort. Preferam sa le ignoram si sa ne prefacem ca ele nu exista, dar cel mai adesea dam vina pe partenerii nostri pentru ele. Cand raportul dintre zilele in care avem relatii sexuale si zilele in care nu avem este in favoarea zilelor in care nu facem sex, asta inseamna infrangere pentru multi oameni. Ei incep sa fluture steagul alb si sa capituleze. Alta problema este atribuirea povarei grele a vinei asupra noastra insine. Este greu sa iti asumi responsabilitatea si din cauza ca cei mai multi oameni cred ca actul sexual vine de la sine, ca toata lumea, in afara de ei, face ceva. Al treilea motiv este sa fii blocat in tipare de comportament imatur pe care suntem in imposibilitatea de a le sparge. Persoanele responsabile sunt persoane mature. Citeste mai departe...