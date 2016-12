Ashton Kutcher renunță la actorie

Ştire online publicată Duminică, 17 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Veștri triste pentru fanii lui Ashton Kutcher. Cel mai bine plătit actor de la Hollywood renunță la actorie, la doar 36 de ani. Ashton vrea să se implice în mai multe afaceri și să se dedice vieții de familie, mai ales că la finalul anului va deveni tată. Plătit cu 750.000 de dolari pe fiecare episod pentru filmul "Two and a Half Men", Ashton Kutcher vrea să renunțe la actorie, notează jurnaliștii de la Libertatea. Dezvăluirea a venit de la un apropiat al lui Kutcher."Ashton își dorește o pauză îndelungată. Nu vrea să mai calce pe platoul de filmare prea curând. O să se concentreze de acum înainte pe adevărata lui pasiune: tehnologia. Este dependent de tehnologie și se visează următorul Steve Jobs", a declarat un apropiat al lui Kutcher.Peste 200 de milioane de dolari a investit până acum Kutcher în afaceri în domeniul tehnologic, în website-uri și aplicații. Ashton și iubita lui, Mila Kunis, vor deveni părinți la sfârșitul acestui an.