Aşa mamă, aşa fiică

Așa mamă, așa fiică

Ştire online publicată Joi, 26 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Katie Seymour, la cei 22 de ani ai săi nu arată cu mult mai tânără decât mama sa de 56. Chiar și la această vârstă, fosta fată Bond a reușit să se mențină la fel de frumoasă ca atunci când juca alături de Roger Moore în filmul „Live and Die” în ’73. „Cred că fiica mea este cu mult mai frumoasă decât eram eu la vârsta ei. Este mereu naturală, are un ten fantastic și nu are niciun tatuaj sau pierce”, a mărturisit cu modestie Seymour. Jane a fost măritată de patru ori și recunoaște că nu s-a ferit să apeleze la bisturiu pentru a mai face mici retușuri. Actrița a recunoscut că are implanturi cu silicon și că a făcut un liftig facial. Potrivit spuselor sale, acum se gândește serios să-și facă și o liposucție. Totuși vedeta spune că tratamentul cel mai bun în menținerea tinereții sale stă în relația cu fiica sa. „Eu și Katie mergem la teatru și facem jogging împreună. Din când în când își mai cheamă prietenii pe la noi pe acasă și așa ajung să petrec timpul cu ei”, a povestit actrița. Iar respectul este mutual. „Mă tratează ca pe egalul ei. Și dacă vreodată am nevoie de ceva de îmbrăcat, îmi place la nebunie să mă duc la mama mea în dulap și să împrumut. Chiar are gusturi”, a recunoscut Katie.