Aruncă prejudecăţile din pat

Aruncă prejudecățile din pat

E clar, vremurile in care sexul era un tabu au trecut de mult! Totusi, o gramada de prejudecati te impiedica sa te bucuri la maxim de noptile de pasiune... Solutia? Constientizeaza lucrurile care te fac sa fii retinuta si elimina-le din gandurile tale! Cu alte cuvinte, ia-ti avant si... arunca prejucatile jdin pat! Iata cateva dintre cele mai intalnite preconceptii de care ne impiedicam printre cearceafuri: "Daca fac sex cu el de la prima intalnire, va crede ca sunt prada usoara" – cand nu mai stii decat ca vrei sa fii in bratele lui, chiar te mai intereseaza ce crede? Nimeni nu te incurajeaza sa sari din prima noapte pe un tip, dar... daca iti place cu adevarat, cine stie ce ar putea iesi din asta? Nu am vazut statistici in acest sens, dar am intalnit in viata reala multe povesti frumoase care au inceput ca un one-night-stand. De ce sa te cenzurezi, cand se spune ca in razboi si in iubire totul e permis?! "Sexul oral e injositor" – ne referim, bineinteles, la sexul oral oferit lui. Intreaba-te intai ce te face sa simti/gandesti asa! S-ar putea sa fie vorba de o experienta neplacuta din trecut, o asociere involuntara din mintea ta sau pur si simplu mentalitatile invechite insuflate in copilarie. Dar... stii cum se spune, nu stii pana nu incerci. Daca partenerul tau are rabdare, ar putea fi o experienta placuta pentru amandoi. Nu respinge din start unele lucruri doar pentru ca "asa se spune" sau "ar fi mai bine sa nu". "Limbajul vulgar nu are ce sa caute in pat" – faci dragoste cu partenerul tau si singurele cuvinte pe care vrei sa le auzi sunt confirmari tandre ale iubirii pe care ti-o poarta. Dar... nu ai simtit niciodata nevoia sa-ti spuna direct, brutal cat de mult ii place, ce si-ar dori sa-ti faca in momentul urmator? Nu e nimic rau in a recunoaste ca uneori iti place sa ti se vorbeasca mai dur... si sa-i ceri iubitului tau acest lucru! Nu-ti face griji, nu se va uita ciudat la tine; probabil abia asteapta! "Nu e bine sa faci sex cand esti la menstruatie" – in zilele delicate, unele femei se simt total neatragatoare si nu au chef de nimic, dar altele sunt pline de energie sexuala. Daca iti doresti sa faci dragoste in acele zile, medical vorbind nu te impiedica nimic. Cat timp nu exista un disconfort fizic provocat de penetrare, restul piedicilor tin doar de prejucatile tale! "Daca se murdareste cearceaful, daca iubitului meu n-o sa-i placa..." – pentru problema cu cearceaful solutia e simpla (un prosop inchis la culoare asezat peste), iar cu partenerul tau nu ramane decat sa discuti deschis acest lucru. Iti dai seama ca va fi incantat sa scape de cele 7 zile de asteptare!