Artistul constănţean Chris Oliver a lansat clipul piesei "La Mamaia" - VIDEO

Artistul constănțean Chris Oliver a lansat clipul piesei "La Mamaia" - VIDEO

Ştire online publicată Vineri, 15 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Pe Chris Oliver îl știm cu toții. Este artistul constănțean care duce distracția la cote maxime, sâmbătă de sâmbătă, în cadrul unui show exploziv și plin de culoare, conceput în spiritul Carnavalului de la Mamaia.Piesa lui de rezistență, intitulată sugestiv "La Mamaia", fără îndoială una dintre cele mai ascultate melodii ale verii 2014, este o creație ce are ca principală temă dragostea, și care promovează distracția, marea, soarele și iubirea. Pentru a completa atât versurile cât și atmosfera ce animează litoralul din zori și până seara, Chris Oliver lansează videoclipul piesei "La Mamaia", clip ce anunță de altfel și turneul de promovare din toamnă.Mai mult, surprizele pentru fani nu se opresc aici. Show-ul pe care artistul îl pregătește va fi acompaniat de fete care mai de care mai frumoase, îmbrăcate în costume de carnaval.Clipul este realizat dintr-un colaj de imagini din arhiva personală a artistului, care îl prezintă pe acesta în diferite ipostaze, pe scenă, în timpul liber, dar și la multele evenimente la care a participat."Am realizat un montaj pentru care am folosit filmări, unele realizate chiar de mine, din timpul unor evenimente la care am participat în Mamaia. Am încercat să-i introduc pe privitori în atmosfera distracției de la Mamaia fără a folosi vreo regie, actori sau vreun scenariu. Tot ce se vede în clip este real și s-a întâmplat în prima jumătate a verii." a declarat Chris Oliver.