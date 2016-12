„Arată foarte bine, dar nu pot să mă gândesc la ea ca femeie“

Vineri, 01 Februarie 2013.

După despărțirea de Victor Slav, Anda Adam face noi cuceriri. În weekend, paparazzii CANCAN.ro au fotografiat gesturi tandre între ea și colegul de breaslă, Matteo. Acesta a cuprins-o de mijloc, șoptindu-i la ure-che diverse vorbe, lansând totodată un flirt neașteptat. Cu toate acestea, Matteo susține că între ei nu poate fi nimic. Acesta invocă nu unul, ci două motive bine întemeiate:„Nu au fost gesturi de combinație, e sora mea! Ne-am întâlnit aiurea, am dansat ca prieteni. Anda arată foarte bine, dar nu pot să mă gân-desc la ea ca femeie! În plus, în ceea ce ne privește, nu este cazul de o relație. Amândoi am trecut prin despărțiri și pentru amândoi este prea devreme să ne aruncăm într-un amor”.