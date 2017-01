Şapte stiluri de sex pentru satisfacţie completă

Șapte stiluri de sex pentru satisfacție completă

Ştire online publicată Marţi, 22 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Picanteriile sexuale aduc pasiune oricand, in orice cuplu. Iata 7 stiluri de a face sex care garanteaza satisfactie completa. 1. Sex dulce Uneori, barbatii ravnesc la un preludiu lent, cu atingeri usoare. Asta inseamna sarutari tandre peste tot, mangaieri blande si imbratisari pasionale. DECOR: Imbracata intr-o lenjerie intima sexy, condu-l spre baie. Scoate-i hainele si apoi dezbraca-te si tu. Dupa ce va scufundati amandoi in apa calda, faceti schimb de atingeri, mangaieri si saruturi, dar nu cedati tentatiei... inca. POZITIE: Fata in fata, culcati si imbratisati Stand fata in fata, pe o parte, strecoara-ti piciorul de dedesubt intre picioarele lui, iar pe celalalt incolaceste-l peste partener. Imbratisati, va miscati usor unul spre celalalt, din ce in ce mai intens si va sarutati apasat si continuu. 2. Fata rea Nu ai nevoie de bici sau lanturi, trebuie doar sa-i arati iubitului ca esti gata sa-ti largesti orizonturile in materie de sex. Barbatilor le place atunci cand o femeie devine "nebunatica"; le confirmi astfel ca viitorul vostru sexual va fi plin de senzatii neasteptate. DECOR: Cere-i sa se aseze pe canapea si spune-i ca poate privi, dar nu te poate atinge. Apuca-l usor de par si trage-i capul pe spate. Musca-l delicat de gat si de sfarcuri. POZITIE: Dans pasional din buric Pune-l sa se aseze pe scaun, iar tu stai cu spatele la el. Onduleaza-te lent, scotandu-ti sutienul si apoi chilotul. Tot cu spatele la el, lasa-te incet pe genunchiul lui, ia-i mainile si pune-i-le strategic pe sanii tai. Apleaca-te usor si foloseste masuta de cafea sau coapsele ca punct de sprijin pentru a te putea misca regulat in sus si in jos, controlandu-ti viteza si forta miscarilor. Dupa aceea, intoarce-te catre el si saruta-l focos cu limba si cu muscaturi usoare de buze. Ca sa aveti parte de un final glorios, mareste ritmul si fa-l sa ajunga la orgasm. 3. Sex sufletist E o metoda incarcata cu erotism si emotie, care ii face pe ambii parteneri sa fie mult mai uniti, la propriu si la figurat. DECOR: Aplica-ti pe piele cateva picaturi de ulei calmant - de exemplu, din lemn de santal. Apoi cere-i iubitului tau sa se intinda gol pe pat si freaca-ti de corpul lui partile pe unde te-ai dat cu ulei. POZITIE: Cercul de aur Stai cu picioarele incolacite in jurul taliei lui, in timp ce picioarele lui stau in jurul fundului tau. Odata ce te-a penetrat, nu trece la atac, ci misca-te usor, atingandu-i osul pubian cu clitorisul. In acelasi timp, saruta-l cu foc, avand grija ca limbile sa se miste in acelasi ritm cu pelvisurile voastre. Orgasmul este de obicei exploziv din cauza energiei emotionale acumulate. Citeste mai departe...