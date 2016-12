Şapte motive pentru care ar trebui să faci sex

Șapte motive pentru care ar trebui să faci sex

Sâmbătă, 29 Ianuarie 2011.

Sexul are numeroase virtuți. Pe lângă plăcere, reduce presiunea arterială, relaxează, reglează activitatea endocrină, induce o stare generală de bine. Așadar, este plăcut și sănătos să faci sex! Iată cele șapte motive atestate științific pentru care este bine să faci cât mai mult sex: 1. Antistres - Reduce presiunea arterială, relaxează mintea, ceea ce înseamnă că te scapă de stres. 2. Analgezic - Contrar a ceea ce pare, sexul este un excelent analgezic. Când faci sex, crește nivelul oxitocinei și endorfinei, substanțe care diminuează durerea. 3. Arde calorii - Cele mai bune exerciții pentru a arde calorii sunt cele cardio, însă și sexul are astfel de virtuți: 30 de minute de sex au darul să ardă 85 de calorii. 4. Sporește anticorpii - Sexul mărește imunoglobina, responsabilă cu prevenirea infecțiilor și gripelor. 5. Îmbunătățește activitatea inimii - Când faci sex, se reglează tensiunea arterială și astfel se reduce riscul de a face infarct. 6. Crește respectul de sine - Cei care fac sex în mod frecvent vor observa cu plăcere că le sporește respectul de sine, ceea ce generează un sentiment de încredere și atracție față de ceilalți. 7. Somnifer natural - Pentru cei care au probleme cu somnul, un orgasm înainte de culcare este cel mai bun somnifer, deoarece se eliberează oxitocina care, pe lângă reducerea durerii, mai are și darul să favorizeze somnul.