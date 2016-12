Aplauze de la constănţeni pentru filmul "Poziţia copilului"

Aplauze de la constănțeni pentru filmul "Poziția copilului"

Constănțenii au avut ocazia, duminică seară, să se delecteze cu cel mai renumit film românesc al momentului, „Poziția copilului”. Pelicula s-a bucurat de două proiecții speciale la Cinema Cityplex din Tomis Mall, iar la final, spectatorii au avut surpriza de a-i putea aplauda pe regizorul și protagoniștii filmului.Încă marcați de acțiunea de pe ecran, constănțenii prezenți în sală i-au felicitat pe regizorul Călin Peter Netzer și actorul Bogdan Dumitrache, pentru modul în care au reușit să redea povestea și să-i emoționeze până la lacrimi. De altfel, regizorul a dezvăluit că a ales metoda filmatului scenelor din mână „tocmai pentru a fi mai aproape de personaje, pentru a fi lângă ele și a trăi drama lor, astfel încât totul să pară foarte real”.Acesta a mai vorbit despre motivul pentru care a ales acest titlu pentru filmul său.„«Poziția copilului» are mai multe conotații. Este o poziție de yoga, care se regăsește la un moment dat în film, dar semnifică și poziția personajului principal față de părinții săi sau a victimei lui”, a explicat Călin Peter Netzer.La rândul său, Bogdan Dumitrache a recunoscut că, împreună cu regizorul, a construit în mai bine de un an de zile biografia personajului pe care îl interpretează. „Am fost primul actor ales pentru distribuția filmului, așa că am avut timp să construim personajul lui Barbu. Dar cred că fiecare dintre noi și chiar și eu sunt un fel de Barbu în viața reală”, a concluzionat actorul.O poveste contemporană„Poziția copilului” vorbește cu emoție, dar și cu umor despre relația dintre o mamă dominatoare și fiul ei adult. Este un film despre traumele sufocării copiilor din dragoste, despre amprentele pe care le lasă părinții asupra personalității copiilor. În același timp, este o radiografiei a „high-class-ului” românesc contemporan, vorbind despre trafic de influență și corupție la nivel mic în instituțiile de bază ale societății și extensiile acestora asupra întregului sistem socio-economic din România de azi. Luminița Gheorghiu și Bogdan Dumitrache au rolurile principale, de mamă și fiu. Lor li se alătură, într-o distribuție selectă, nume ca Natașa Raab, Florin Zamfirescu, Ilinca Goia, Adrian Titieni, Cerasela Iosifescu, Mimi Brănescu, Vlad Ivanov și Tania Popa. Scenariul este semnat de Răzvan Rădu-lescu și Călin Peter Netzer.În perioada următoare, pelicula va fi proiectată și în Franța, Germania, Austria, Elveția, Benelux, Grecia, Serbia, Muntenegru, Australia, Noua Zealandă, Taiwan. Totodată, Beta Cinema, compania care gestionează vânzările peliculei, este în ultima fază a negocierilor pentru distribuția în Statele Unite și Marea Britanie.„Poziția copilului” este cel de-al treilea lungmetraj al lui Călin Peter Netzer după multi-premiatele „Maria” (2003) și „Medalia de onoare” (2010).