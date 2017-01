Anunţul făcut de trupa TAKE THAT

Anunțul făcut de trupa TAKE THAT

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Grupul britanic Take That va lansa pe 1 decembrie primul său album în formula unui trio, după plecarea din trupă a cântărețului Jason Orange.Ceilalți trei muzicieni din grup au început să înregistreze piesele de pe noul album încă de la începutul acestui an, fără participarea lui Jason Orange. Noul album se va intitula "III" și va fi lansat în magazine pe 1 decembrie, informează bbc.com.Primul single de pe noul album poartă titlul "These Days". Acest single a fost difuzat pentru prima dată la radiourile britanice vineri și va fi lansat în noiembrie, scrie realitatea.net