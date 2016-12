"Antonia şi Alex Velea sunt împreună de un an"

"Antonia și Alex Velea sunt împreună de un an"

Ştire online publicată Miercuri, 10 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Povestea dintre Alex Velea și Antonia a început în urmă cu un an, când cei doi au devenit colegi, artista începându-și colaborarea cu HaHaHa Production, casa de discuri a lui Smiley.Gesturile dintre ei, faptul că mergeau împreună la concerte și ieșeau în oraș și în timpul liber au dat de bănuit, însă multă vreme n-au fost suspectați de vreo relație amoroasă, ci doar de o strânsă prietenie.“Antonia și Alex sunt împreună de un an. Acum, mulți dintre noi au făcut legătura între zvonurile de acum și cum se comportau ei încă de pe atunci. Totul s-a întâmplat în momentul în care Antonia a venit la HaHaHa Production. Însă mulți sunt uimiți că Alex părea să o iubească foarte mult pe soția lui. La început, Antonia era peste tot cu DJ Speak One și chiar au apărut zvonuri că ar avea o relație cu el. Probabil că ei i-a convenit situația, că avea un paravan și câteva luni bune a ascuns povestea cu Alex, zvonurile privindu-i pe cei doi apărând abia la începutul acestui an”, a povestit o sursă din anturajul celor doi artiști, scrie showbiz.ro.