Antonia, pusă la zid: "Niciodată nu am primit un mulţumesc"

Antonia, pusă la zid: "Niciodată nu am primit un mulțumesc"

Ştire online publicată Joi, 05 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Fericirea pe care o simte Antonia de când a devenit mamă pentru a doua oară este umbrită de procesul de custodie a micuței Maya, proces care pare fără sfârșit.Pe data de 27 februarie, Antonia trebuie să se prezinte la procesul privind custodia fetiței pe care o are o Vincenzo Castellano, italianul ce îi este, încă, soț în acte. Cântăreața vrea custodie comună pentru Maya, dar și schimbarea domiciliului copilei în România. Fetița locuiește de ani în buni în Italia, iar Antonia nu o poate vedea decât în vizită.Socrul Antoniei, Ciro, s-a săturat de acest proces și așteaptă cu nerăbdare finalizarea lui. Omul de afaceri susține că problema custodiei s-ar fi rezolvat mult mai repede dacă artista ar fi acceptat, de la început, decizia lui Vincenzo de a păstra domiciliul fetei în Italia."Pe 27 februarie ne vedem la tribunal. Antonia nu mă mai interesează, e un subiect închis pentru noi. Eu nu mai comunic cu ea, nu am ce să vorbesc. Mi-a fost dragă, am ajutat-o, niciodată nu am primit un mulțumesc. M-am săturat de situația asta, e obositor. Prefer să nu mai comentez..., citează click.ro.