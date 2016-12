Antonia, pusă la zid de fostul socru

Ştire online publicată Vineri, 04 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

În plin proces de custodie, Antonia primește lovitură după lovitură, ajungând să-și numere prietenii pe degete. Ieri a venit rândul socrului ei, Ciro Castellano, să o pună la zid. În paralel, cântăreața se află și în proces de divorț cu Vincenzo Castellano, de care s-a separat în octombrie 2012. Până când instanța va decide soarta fetiței, Antonia e încolțită din toată părțile, mai ales de persoane din familia fostului soț. Tatăl lui Vincenzo, Ciro Castellano, a răsucit cuțitul în rană și i-a amintit artistei că are o relație cu Alex Velea."Nimeni nu i-a interzis Antoniei să își vadă copilul. Eu vreau ca Maya să crească și cu tată, și cu mamă. Acum Antonia are o altă relație, mi-a spus mie acest lucru acum un an. Nu are timp să vină să își vadă copilul. E vedetă, are multe concerte. Vreau ca Maya să aibă un singur tată, adică pe Vicenzo. Antonia a crescut 7 ani lângă mine și sper că nu m-am înșelat în privința ei din anumite puncte de vedere", a spus Ciro, la matinalul de la Antena Stars, scrie