Antonia: "Habar nu ai ce este în sufletul meu"

Ştire online publicată Luni, 27 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Antonia s-a simțit jignită de un comentariu pe care l-a primit din partea unuia dintre cei cu care intră în contact pe rețelele de socializare. Omul lăsat un comentariu destul de acid la adresa vedetei, la scurt timp după ce ea a publicat o fotografie în care apare alături de fiica ei, Maya.În ciuda faptului că ceea ce a scris omul la adresa vedetei nu este vizibil, mesajul Antoniei este cât se poate de clar și denotă faptul că s-a săturat să fie judecată pentru relația pe care o are cu fiica ei.«You have no idea what is in my heart nor do you know my situation! So I advise you to stop commenting on my pictures and keep your opinions to yourself cuz this is not the right time! Thank you! God bless»«Habar nu ai ce este în sufletul meu și nici nu-mi cunoști situația. Așa ca te sfătuiesc să nu mai comentezi la fotografiile mele și te rog să-ți ții părerile pentru tine pentru că acum chiar nu este un moment potrivit. Mulțumesc», a scris Antonia, citează click.ro.