Antonia duce o luptă grea cu... kilogramele

Ştire online publicată Joi, 05 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cu toate că este considerată una dintre cele mai sexy femei din România, Antonia face eforturi uriașe pentru a-și recăpăta silueta de invidiat.Dacă în trecut nu se temea să pozeze dezbrăcată ori să adopte ținute foarte sexy și mulate, acum cântăreața încearcă să-și ascundă kilogramele în plus sub haine sport, pe motiv că sunt „mai confortabile”„Antonia s-a îngrășat mult în ultima perioadă, dar duce o luptă destul de grea. A luat aproximativ opt kilograme, asta și din cauza programului încărcat. Se împarte între concerte, înregistrări, sală și familie. De asemenea, programul de alimentație e unul haotic. Mănâncă numai din benzinării, mult fast-food... Pe de-o parte, e și vina ei și trebuie să și-o asume. Merge la sală, are instructor personal, pe care îl plătește undeva între 1.000 și 1.500 de euro. El o ajută mult, o motivează, dar... mâncatul din benzinării dă mai multe roade decât sala”, a declarat pentru ring o apropiată a artistei, scrie click.ro.