Antonia, dată de gol de Vincenzo: „Eu ştiam de relaţia ei cu Alex“

Antonia, dată de gol de Vincenzo: „Eu știam de relația ei cu Alex“

Ştire online publicată Joi, 03 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Bărbatul cu care Antonia s-a iubit intens cinci ani și alături de care are o fetiță, Maya, a făcut dezvăluiri despre viața amoroasă a cântăreței. El a povestit în ce relație este acum cu artista și care este motivul despărțirii lor.Deși nu sunt încă divorțați cu acte în regulă, acest lucru fiind doar o chestiune de timp, Vincenzo Castellano a povestit că a rămas în relații foarte bune cu Antonia, însă nu mai pot forma un cuplu. El a explicat la Acasă Tv că din cauza distanței cei doi nu mai sunt îm-preună.„Noi nu mai suntem de un an împreună, din septembrie, și înainte cu șase-șapte luni ne vedeam o dată la trei luni, eu stăteam în Italia, ea era cu concerte, nu ne certam din cauza asta. Ne-am înțeles, am discutat, dar niciodată nu ne-am certat. Doar distanța asta ne-a separat fără să vrem. Și despărțirea noastră a fost ceva în comun. Nu că ea nu a mai putut sau eu. Am stat când am venit ultima dată, cu copilul, am văzut că nu mai mergea între noi, era o atmosferă negativă în casă și nu era ok”, a explicat italianul la AcasăTV.El a adăugat că nu știu deocamdată la cine va rămâne în grijă fetița lor după divorț. Cei doi caută, în prezent, o soluție cât mai bună pentru micuța în vârstă de trei ani.El a adăugat că niciodată nu s-au certat din cauza vreunui bărbat sau a unei femei care să fi intervenit între ei. Ba mai mult, Vincenzo susține că a avut totală încredere în soția lui.Întrebat despre relația pe care Antonia o are cu Alex Velea, Vincenzo a fost categoric:„Eu știam de la ea, adică am aflat înainte să apară în presă, nu mai eram de mult împreună, eram despărțiți”, a spus soțul Antoniei care a adăugat că i se pare ciudată atitudinea celor doi care nu au recunoscut nici până acum că sunt împreună, scrie click.ro.