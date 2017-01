ANTONIA dă VESTEA CEA MARE! E ÎNSĂRCINATĂ cu ALEX VELEA!

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Antonia este gravidă cu Alex Velea. Anunțul a fost făcut chiar de cântăreață pe pagina ei de Facebook. Antonia se află în cea de-a treia lună de sarcină."Trăiesc o perioadă frumoasă în viața mea pe care îmi doresc să o împărtășesc cu voi, fanii mei, cei care m-ați susținut necondiționat până acum Vă multumesc pentru tot! Am o veste care îmi bucură sufletul și care mă face să simt multă iubire după o perioadă foarte dureroasă și dificilă din viața mea. Sunt însărcinată, iar anul acesta, Alex și cu mine vom deveni părinți. Sunt foarte fericită și îmi doresc sa simțiti cu toții cel puțin tot atâta fericire! Acest lucru nu schimbă cu nimic iubirea mea pentru Maya, este fetița mea pentru care voi face orice să o am lânga mine și să îmi petrec tot timpul cu ea. Îmi doresc ca viața să își urmeze cursul firesc atât pentru mine, cât si pentru Vincenzo, să își găsească liniștea și fericirea și să ajungem la o decizie înțeleaptă, de comun acord, în ceea ce o privește pe fetița noastră, Maya. Și ea are dreptul la fericire alături de noi doi, părintii ei și vom decide împreună ce este mai bine pentru ea", a dezvăluit Antonia pe pagina sa de pe site-ul de socializare.