Antonia confirmă despărţirea de Vincenzo Castellano: „Sunt bine, sunt singură”

Antonia confirmă despărțirea de Vincenzo Castellano: „Sunt bine, sunt singură”

Ştire online publicată Joi, 14 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

A fi una dintre cele mai frumoase și dorite din România nu este întotdeauna rețeta necesară pentru a fi împlinită sufletește. Acesta este și cazul Antoniei, care a recunoscut recent că este singură, dar că îi este bine în acest mod. Antonia a fost invitată în studioul Kiss FM unde a fost luată la întrebări de Găinușă, Dezbrăcatu și Oana Paraschiv. Chestionată cum stă din punct de vedere sentimental, Antonia a spus: „Sunt bine, sunt singură. De Valentine’s Day muncesc. Am concert în Cluj”. Cu această ocazie, Antonia a fost întrebată ce înseamnă „Marabou”, titlul noii sale piese. Vedeta a explicat că este un cuvânt cu mai multe sensuri. „În cazul meu, este o insulă și da, într-adevăr există, uitați-vă pe Google. Nu inventez și n-am făcut eu cântecul”, a răspuns vedeta. Aceasta a adăugat: „M-a sunat o prietenă din Vegas și mi-a zis că a auzit piesa mea într-un club. Am văzut că Marabou are succes în străinătate”.