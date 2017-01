Antonia, atacată DUR: "Am o nepoţică fără mamă, am un băiat fără soţie"

Antonia, atacată DUR: "Am o nepoțică fără mamă, am un băiat fără soție"

Vineri, 01 August 2014

Tatăl lui Vincenzo e nelămurit de ce Antonia nu a recunoscut public că are o relație cu Velea. El a subliniat că vedeta nu a avut respect pentru nimeni și a fost cu iubitul ei acasă la Vincenzo. Din punctul de vedere al lui Ciro, fiul său nu are de ce să îi dea divorț din cuplă comună, iar Antonia nu are timp pentru Maya."Antonia are un singur lucru de făcut. Trebuie să recunoască greșeala pe care a făcut-o. Ea a plecat de acasă, ea a făcut copil cu un alt bărbat. De ce Vincenzo să îi ofere divorț din culpă comună? Are concerte, e ocupată, când mai are Antonia timp pentru Maya? De un an, mai mult de un an, are relația cu Velea, nu înțeleg de ce nu a recunoscut. Când s-a despărțit de Vincenzo mi-a recunoscut că e cu Velea. S-au purtat urât. Cum să ajungi acasă la Vincenzo cu Velea. Nu a avut respect pentru nimeni. Aș întreba-o de ce s-a căsătorit cu copilul meu, de ce a făcut și un copil. Am o nepoțică fără mamă, am un băiat fără soție, normal că m-a dezamăgit", a spus Ciro la Antena 1, scrie click.ro.