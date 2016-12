Antonia ameninţă că-şi închide contul de Facebook!

Antonia amenință că-și închide contul de Facebook!

Ştire online publicată Marţi, 26 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Antonia pare să fi fost deranjată de unele dintre comentariile lăsate de prietenii ei virtuali pe pagina personală de Facebook, având în vedere că le-a transmis acestora un mesaj tranșant.Ea a anunțat că ar putea să își închidă contul oficial din cauza unor comentarii nesărate pe care le-a primit în ultima vreme, care au început să o deranjeze destul de mult.„V-aș ruga să vă abțineți de la comentarii de prost gust altfel mă văd obligată să închid acest cont. Nu sunt aici să discut despre viața mea personală și nu mă văd obligată să mă justific în fața nimănui dar se ajunge prea departe; am mai spus asta în repetate rânduri! Tot ceea ce fac, fac pentru voi, fanii mei! Vă res-pect și vă iubesc fiindcă datorită vouă am ajuns aici :) Have a great day “, a scris Antonia pe pagina de socializare.Majoritatea celor care au citit anunțul Antoniei și-au exprimat solidaritatea și au sfătuit-o pe artistă să le blocheze accesul celor care o deranjează.